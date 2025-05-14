Бако рассказал о мотивации УНИКСа на серию за бронзу

Бельгийский центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако дал комментарий после поражения своей команды от московского ЦСКА на стадии полуфинала плей-офф Единой лиги.

«Команда чувствует себя смущённой, разумеется, все переживают. Мы должны были быть лучше, показать лучший результат. Но впереди тоже важные матчи, всё-таки борьба за медали, и мы планируем бороться. Проанализируем, что делали плохо, и все, начиная с фанатов в этой организации, будут бороться до конца, чтобы выиграть медаль и красиво завершить сезон», – передаёт слова Бако корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, УНИКС проиграл ЦСКА со счётом 64:76.