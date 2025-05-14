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Бако рассказал о мотивации УНИКСа на серию за бронзу

Бако рассказал о мотивации УНИКСа на серию за бронзу
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Бельгийский центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако дал комментарий после поражения своей команды от московского ЦСКА на стадии полуфинала плей-офф Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Команда чувствует себя смущённой, разумеется, все переживают. Мы должны были быть лучше, показать лучший результат. Но впереди тоже важные матчи, всё-таки борьба за медали, и мы планируем бороться. Проанализируем, что делали плохо, и все, начиная с фанатов в этой организации, будут бороться до конца, чтобы выиграть медаль и красиво завершить сезон», – передаёт слова Бако корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, УНИКС проиграл ЦСКА со счётом 64:76.

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