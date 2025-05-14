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Центровой ЦСКА Жан-Шарль поделился ожиданиями от предстоящего финала Единой лиги

Центровой ЦСКА Жан-Шарль поделился ожиданиями от предстоящего финала Единой лиги
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Центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль высказался о предстоящем финале Единой лиги, в котором армейцы сыграют с победителем противостояния «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Напомним, ЦСКА одолел УНИКС в полуфинальной серии со счётом 4-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Сложный матч для нас. Я бы сказал даже, что сложнее предыдущих. На нас давило ожидание завершения серии, но мы боролись за результат, за каждый мяч. При этом мы ещё не до конца выполнили свою работу. Впереди финал.

Не знаю, сильнее ли мы сейчас, нежели в прошлом году, но я чувствую прекрасную «химию» в команде, мы показываем высокий уровень. Все в команде, и тренер, и вся организация, делают всё ради победы и общего успеха. Сейчас важно перестраиваться на финал, улучшать нашу игру. Фокусироваться на нас. Всё, что мы и делаем с самого начала – не думаем о сопернике», – передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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