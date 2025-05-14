Результаты матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги 14 мая
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Сегодня, 14 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 14 мая:
УНИКС — ЦСКА — 64:76.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 76
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 16, Бако - 13, Акун-Пёрселл - 8, Д. Кулагин - 8, Хиллиард - 6, Рейнольдс - 5, Лопатин - 3, Кин - 3, Беленицкий - 2, Комолов, Торопов, Илюк
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 12, Джекири - 12, Тримбл - 12, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 6, Антонов - 3, М'Бай - 3, Курбанов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
По итогам этого матча счёт стал 4-0 в пользу ЦСКА, который оформил себе путёвку в финал плей-офф Единой лиги. 16 мая в Санкт-Петербурге продолжит определяться второй участник финала в пятой встрече между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и петербургским «Зенитом». В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы, и на данный момент счёт личных встреч между ними 2-2.
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