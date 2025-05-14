Результаты матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 14 мая:

УНИКС — ЦСКА — 64:76.

По итогам этого матча счёт стал 4-0 в пользу ЦСКА, который оформил себе путёвку в финал плей-офф Единой лиги. 16 мая в Санкт-Петербурге продолжит определяться второй участник финала в пятой встрече между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и петербургским «Зенитом». В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы, и на данный момент счёт личных встреч между ними 2-2.