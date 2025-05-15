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ПБК ЦСКА поздравил футбольный клуб с проходом «Зенита» в Кубке России

ПБК ЦСКА поздравил футбольный клуб с проходом «Зенита» в Кубке России
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА поздравил одноимённую футбольную команду с победой над петербургским «Зенитом» и выходом в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Братья, поздравляем вас с победой над «Зенитом» и выходом в Суперфинал Кубка России!» — говорится в сообщении пресс-службы баскетбольного клуба ЦСКА.

Напомним, 14 мая в Москве столичный ЦСКА победил «Зенит» со счётом 2:0, отыгравшись после поражения с аналогичным счётом в выездной встрече, и прошёл в финал благодаря выигранной серии послематчевых пенальти. А баскетбольная команда ЦСКА одержала четвёртую подряд победу над казанским УНИКСом, оформив себе путёвку в финал плей-офф Единой лиги ВТБ.

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