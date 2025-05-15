ПБК ЦСКА поздравил футбольный клуб с проходом «Зенита» в Кубке России

Московский баскетбольный клуб ЦСКА поздравил одноимённую футбольную команду с победой над петербургским «Зенитом» и выходом в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу.

«Братья, поздравляем вас с победой над «Зенитом» и выходом в Суперфинал Кубка России!» — говорится в сообщении пресс-службы баскетбольного клуба ЦСКА.

Напомним, 14 мая в Москве столичный ЦСКА победил «Зенит» со счётом 2:0, отыгравшись после поражения с аналогичным счётом в выездной встрече, и прошёл в финал благодаря выигранной серии послематчевых пенальти. А баскетбольная команда ЦСКА одержала четвёртую подряд победу над казанским УНИКСом, оформив себе путёвку в финал плей-офф Единой лиги ВТБ.