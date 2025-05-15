Инсайдер сообщил, в какой конференции НБА Яннис Адетокунбо хочет продолжить карьеру

Известный инсайдер Брайан Робинсон сообщил, какие именно команды вызывают интерес при потенциальном обмене у тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Две команды, которые стали объектами интереса для двукратного обладателя звания MVP — «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс», — сообщил Робинсон на своей странице в социальной сети.

Обе эти команды выступают в Восточной конференции.

После вылета «Милуоки» из плей-офф НБА — 2025 появились сведения, что греческий атлет думает над уходом из «Бакс». Ожидается, что представители Янниса и «Милуоки» встретятся в межсезонье, чтобы обсудить будущее игрока.

Напомним, «Милуоки» уже закончил борьбу в плей-офф нынешнего сезона. Команда уступила «Индиане Пэйсерс» в первом раунде (1-4 в серии). Адетокунбо в пяти матчах плей-офф в среднем за игру набирал 33 очка, делал 15,4 подбора и отдавал 6,6 передачи.