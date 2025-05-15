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Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс, результат матча 15 мая 2025, счёт 127:102, пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА

«Бостон» без Тейтума дома обыграл «Нью-Йорк» и сократил отставание в серии плей-офф НБА
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В ночь с 14 на 15 мая завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 127:102.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уайт - 34, Браун - 26, Притчард - 17, Холидэй - 14, Хорфорд - 12, Корнет - 10, Хозер - 6, Кета - 4, Дэвисон - 3, Порзингис - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Шейерман
Нью-Йорк Никс: Харт - 24, Брансон - 22, Таунс - 19, Макбрайд - 11, Бриджес - 9, Робинсон - 8, Ануноби - 6, Дадье - 2, Шамет - 1, Пэйн, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Хукпорти

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Деррик Уайт, отметившийся 34 очками, тремя подборами и двумя передачами. Его партнёр по команде Джейлен Браун оформил дабл-дабл: 26 очков и 12 передач, а также совершил восемь подборов.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Джош Харт: 24 очка, семь подборов и одна передача. Его одноклубник американский разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 22 очка, сделал один подбор и шесть передач.

Напомним, лидер «Бостона» Джейсон Тейтум перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 3-2 в пользу «Никс». Следующая игра состоится 17 мая.

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