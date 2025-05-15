«Бостон» без Тейтума дома обыграл «Нью-Йорк» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

В ночь с 14 на 15 мая завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 127:102.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Деррик Уайт, отметившийся 34 очками, тремя подборами и двумя передачами. Его партнёр по команде Джейлен Браун оформил дабл-дабл: 26 очков и 12 передач, а также совершил восемь подборов.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Джош Харт: 24 очка, семь подборов и одна передача. Его одноклубник американский разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 22 очка, сделал один подбор и шесть передач.

Напомним, лидер «Бостона» Джейсон Тейтум перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 3-2 в пользу «Никс». Следующая игра состоится 17 мая.

Рекорды НБА: