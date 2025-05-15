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Мария Клюндикова покинула «Лос-Анджелес Спаркс»

Мария Клюндикова покинула «Лос-Анджелес Спаркс»
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«Лос-Анджелес Спаркс» — клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) — объявил о том, что российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) покинет команду. Соответствующая информация была распространена пресс-службой калифорнийского клуба.

Напомним, Клюндикова уже играла за «Лос-Анджелес» в течение двух сезонов. В 2018 году она была выбрана командой на драфте WNBA под 11-м номером.

В этом году баскетболистка в составе УГМК стала чемпионкой России. При этом Мария так и не провела ни одной игры за «Спаркс» в рамках текущей предсезонной подготовки WNBA. Отметим, что ранее на драфте женской НБА 2025 года «Миннесота Линкс» выбрала Анастасию Косу под 14-м пиком.

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