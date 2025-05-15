Баскетболисту разбили лицо во время матча плей-офф НБА

Сегодня, 15 мая, завершился пятый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 127:102 (2-3) в пользу домашней команды.

В конце первой четверти атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт, пытаясь прорваться к кольцу, получил удар локтём в лицо от центрового «Бостона» Люка Корнета. Это сразу же привело к кровотечению у Харта.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал защитник «Селтикс» Деррик Уайт, на счету которого 34 очка, три подбора и две передачи. У «Никс» — как раз Джош Харт с 24 набранными очками.

Чемпион НБА стал участником драки в матче в Пуэрто-Рико: