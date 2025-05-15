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Баскетболисту разбили лицо во время матча плей-офф НБА

Баскетболисту разбили лицо во время матча плей-офф НБА
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Сегодня, 15 мая, завершился пятый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 127:102 (2-3) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уайт - 34, Браун - 26, Притчард - 17, Холидэй - 14, Хорфорд - 12, Корнет - 10, Хозер - 6, Кета - 4, Дэвисон - 3, Порзингис - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Шейерман
Нью-Йорк Никс: Харт - 24, Брансон - 22, Таунс - 19, Макбрайд - 11, Бриджес - 9, Робинсон - 8, Ануноби - 6, Дадье - 2, Шамет - 1, Пэйн, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Хукпорти

В конце первой четверти атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт, пытаясь прорваться к кольцу, получил удар локтём в лицо от центрового «Бостона» Люка Корнета. Это сразу же привело к кровотечению у Харта.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал защитник «Селтикс» Деррик Уайт, на счету которого 34 очка, три подбора и две передачи. У «Никс» — как раз Джош Харт с 24 набранными очками.

Подробнее о матче:
Кровь на лице — как на табло. «Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» без сожаления
Кровь на лице — как на табло. «Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» без сожаления

Чемпион НБА стал участником драки в матче в Пуэрто-Рико:

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