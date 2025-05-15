Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«С трудом дышал». Тренер «Бостона» рассказал, почему Порзингис редко играет в плей-офф НБА

«С трудом дышал». Тренер «Бостона» рассказал, почему Порзингис редко играет в плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (127:102, 2-3) назвал причины, по которым бигмен «Бостона» Кристапс Порзингис отыграл всего 12 минут на площадке.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уайт - 34, Браун - 26, Притчард - 17, Холидэй - 14, Хорфорд - 12, Корнет - 10, Хозер - 6, Кета - 4, Дэвисон - 3, Порзингис - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Шейерман
Нью-Йорк Никс: Харт - 24, Брансон - 22, Таунс - 19, Макбрайд - 11, Бриджес - 9, Робинсон - 8, Ануноби - 6, Дадье - 2, Шамет - 1, Пэйн, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Хукпорти

«Он с трудом дышал, но был готов помочь в крайнем случае. Это было наше с ним совместное решение. Да, дыхание давалось ему нелегко, однако он хотел быть рядом. И если бы ситуация стала критической, мы могли бы на него рассчитывать», — заявил Маззулла во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что проблемы с дыханием у Порзингиса связаны с перенесённой им вирусной респираторной инфекцией в феврале-марте 2025 года. Из-за этого он пропустил восемь матчей, а сейчас продолжает ощущать последствия болезни, включая сниженный энергетический уровень и затруднённое дыхание.

Подробнее о матче:
Кровь на лице — как на табло. «Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» без сожаления
Кровь на лице — как на табло. «Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» без сожаления

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android