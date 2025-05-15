«С трудом дышал». Тренер «Бостона» рассказал, почему Порзингис редко играет в плей-офф НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (127:102, 2-3) назвал причины, по которым бигмен «Бостона» Кристапс Порзингис отыграл всего 12 минут на площадке.

«Он с трудом дышал, но был готов помочь в крайнем случае. Это было наше с ним совместное решение. Да, дыхание давалось ему нелегко, однако он хотел быть рядом. И если бы ситуация стала критической, мы могли бы на него рассчитывать», — заявил Маззулла во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что проблемы с дыханием у Порзингиса связаны с перенесённой им вирусной респираторной инфекцией в феврале-марте 2025 года. Из-за этого он пропустил восемь матчей, а сейчас продолжает ощущать последствия болезни, включая сниженный энергетический уровень и затруднённое дыхание.

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса: