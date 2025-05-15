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Чемпион НБА объяснил, почему видит в фаворите драфта НБА — 2025 черты Андрея Кириленко

Чемпион НБА объяснил, почему видит в фаворите драфта НБА — 2025 черты Андрея Кириленко
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Экс-защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Тони Аллен поделился своим мнением о возможном будущем первом номере драфта НБА 2025 года Купере Флэгге. Кроме того, он провёл параллель между Флэггом и знаменитым российским баскетболистом, а ныне президентом РФБ Андреем Кириленко.

«Сначала был весь этот ажиотаж вокруг его ухода из Дьюка, что само по себе создаёт дополнительное давление. Он неплох, но я не вижу в нём Кевина Дюранта — совсем нет. У него нет такого убийственного трёхочкового, как у Клэя Томпсона. Он не так метко стреляет. В нём нет той звериной атлетики, как у Зайона Уильямсона. Не вижу я у него и уверенного дриблинга. У него ещё много работы. Возможно, потенциал этого парня раскроется только к четвёртому сезону.

И это не хейт, честно. Когда Дюрант вышел из NCAA — все сразу поняли: вот он, 208 см роста, отличный контроль мяча, уверенный бросок, мощные проходы. А этого я сравниваю скорее с Андреем Кириленко — крепкий, надёжный игрок, на котором можно строить команду, но всё равно придётся искать настоящего лидера в будущем», — заявил Аллен в рамках подкаста The Chris Vernon Show.

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