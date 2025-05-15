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Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 15 мая 2025, счёт 121:110, пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА

«Голден Стэйт» без Карри проиграл «Миннесоте» в пятом матче серии и покинул плей-офф НБА
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Утром 15 мая завершился пятый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 121:110, а также успешно завершили серию — 4-1.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Эдвардс - 22, Гобер - 17, Конли - 16, Макдэниелс - 14, Дивинченцо - 13, Рид - 8, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 28, Куминга - 26, Батлер - 17, Муди - 12, Грин - 10, Хилд - 8, Пост - 3, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II, Луни, Ки, Нокс

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джулиус Рэндл, записавший в свой актив 29 очков, восемь подборов и пять передач. Его партнёр по команде звёздный звщитник
Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл: 22 очка и 12 передач. Также на его счету семь подборов.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Брэндин Подзиемски, набравший 28 очков, шесть подборов и четыре передачи. Его одноклубник лёгкий форвард из Конго Жонатан Куминга также показал хорошую результативность: 26 очков и три подбора.

Напомним, лидер «воинов» Стефен Карри пропустил встречу из-за восстановления после травмы задней поверхности бедра.

Таким образом, «Миннесота» стала второй командой, вышедеший в полуфинал плей-офф НБА. Ранее это сделала «Индиана Пэйсерс». В следующем раунде «Тимбервулвз» сыграют с победителем серии «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс». В их противостоянии счёт в серии 3-2 в пользу победителя регулярки.

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У кого больше всех очков в НБА:

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