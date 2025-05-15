«Голден Стэйт» без Карри проиграл «Миннесоте» в пятом матче серии и покинул плей-офф НБА

Утром 15 мая завершился пятый матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 121:110, а также успешно завершили серию — 4-1.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джулиус Рэндл, записавший в свой актив 29 очков, восемь подборов и пять передач. Его партнёр по команде звёздный звщитник

Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл: 22 очка и 12 передач. Также на его счету семь подборов.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Брэндин Подзиемски, набравший 28 очков, шесть подборов и четыре передачи. Его одноклубник лёгкий форвард из Конго Жонатан Куминга также показал хорошую результативность: 26 очков и три подбора.

Напомним, лидер «воинов» Стефен Карри пропустил встречу из-за восстановления после травмы задней поверхности бедра.

Таким образом, «Миннесота» стала второй командой, вышедеший в полуфинал плей-офф НБА. Ранее это сделала «Индиана Пэйсерс». В следующем раунде «Тимбервулвз» сыграют с победителем серии «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс». В их противостоянии счёт в серии 3-2 в пользу победителя регулярки.

У кого больше всех очков в НБА: