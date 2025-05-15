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Результаты игрового дня плей-офф НБА 15 мая

Результаты игрового дня плей-офф НБА 15 мая
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В ночь с 14 на 15 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись две встречи серий 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 15 мая

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 127:102 (счёт в серии 2-3);
«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:110 (счёт в серии 4-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уайт - 34, Браун - 26, Притчард - 17, Холидэй - 14, Хорфорд - 12, Корнет - 10, Хозер - 6, Кета - 4, Дэвисон - 3, Порзингис - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Шейерман
Нью-Йорк Никс: Харт - 24, Брансон - 22, Таунс - 19, Макбрайд - 11, Бриджес - 9, Робинсон - 8, Ануноби - 6, Дадье - 2, Шамет - 1, Пэйн, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Хукпорти
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Эдвардс - 22, Гобер - 17, Конли - 16, Макдэниелс - 14, Дивинченцо - 13, Рид - 8, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 28, Куминга - 26, Батлер - 17, Муди - 12, Грин - 10, Хилд - 8, Пост - 3, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II, Луни, Ки, Карри, Нокс

«Миннесота» стала первым полуфиналистом плей-офф НБА в Западной конференции, «Голден Стэйт» завершил сезон-2024/2025.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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