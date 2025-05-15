Результаты игрового дня плей-офф НБА 15 мая

В ночь с 14 на 15 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись две встречи серий 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 15 мая

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 127:102 (счёт в серии 2-3);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:110 (счёт в серии 4-1).

«Миннесота» стала первым полуфиналистом плей-офф НБА в Западной конференции, «Голден Стэйт» завершил сезон-2024/2025.

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