Эксперт выделил причину, по которой «Голден Стэйт» больше не сможет стать чемпионом НБА

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» со звёздным разыгрывающим Стефеном Карри больше не станут чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне кажется, момент, когда мы все окончательно осознали, что эпоха [«Уорриорз»] подошла к концу, настал, когда Кевин Дюрант не вернулся в команду. Думаю, мы увидели последний чемпионский титул Стефа Карри в «Голден Стэйт», — заявил Смит в эфире программы First Take.

Отметим, что сегодня, 15 мая, «Голден Стэйт» проиграл «Миннесота Тимбервулвз» и выбыл из плей-офф — 1-4.

Карри играет со своим сыном во время тайм-аута: