«Отстойный конец». Дрэймонд Грин отреагировал на вылет «Голден Стэйт» из плей-офф НБА
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (110:121, 1-4) прокомментировал вылет своей команды из плей-офф.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Эдвардс - 22, Гобер - 17, Конли - 16, Макдэниелс - 14, Дивинченцо - 13, Рид - 8, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 28, Куминга - 26, Батлер - 17, Муди - 12, Грин - 10, Хилд - 8, Пост - 3, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II, Луни, Ки, Карри, Нокс
«Уверен, мы ещё вернёмся в игру. Отстойный конец сезона, конечно. Но у нас есть все составляющие, чтобы снова бросить вызов и повторить успех», — заявил Грин во время послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, на счету которого 29 очков, восемь подборов и пять результативных передач.
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