«Отстойный конец». Дрэймонд Грин отреагировал на вылет «Голден Стэйт» из плей-офф НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после пятого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (110:121, 1-4) прокомментировал вылет своей команды из плей-офф.

«Уверен, мы ещё вернёмся в игру. Отстойный конец сезона, конечно. Но у нас есть все составляющие, чтобы снова бросить вызов и повторить успех», — заявил Грин во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, на счету которого 29 очков, восемь подборов и пять результативных передач.

Батлер смотрит матч «Милуоки» — «Индиана» в форме «Уорриорз»: