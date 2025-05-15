Форвард «Уорриорз» Грин оштрафован на $ 50 тыс. за критику судей в 3-й игре с «Миннесотой»

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», был оштрафован за «неуместный комментарий, ставящий под сомнение честность официальных лиц матча», о чём сообщила пресс-служба североамериканской лиги.

Инцидент произошёл в третьем матче второго раунда плей-офф в серии с «Миннесотой Тимбервулвз», который проходил на домашней арене в Сан-Франциско «Чейз Центр» и закончился поражением «Уорриорз» со счётом 97:102.

В ночь на 15 мая игроки «Голден Стэйт» потерпели поражение в пятой встрече с «Тимбервулвз» (110:121) и вылетели из плей-офф, уступив 1-4.