Форвард «Уорриорз» Грин оштрафован на $ 50 тыс. за критику судей в 3-й игре с «Миннесотой»
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», был оштрафован за «неуместный комментарий, ставящий под сомнение честность официальных лиц матча», о чём сообщила пресс-служба североамериканской лиги.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза
Инцидент произошёл в третьем матче второго раунда плей-офф в серии с «Миннесотой Тимбервулвз», который проходил на домашней арене в Сан-Франциско «Чейз Центр» и закончился поражением «Уорриорз» со счётом 97:102.
В ночь на 15 мая игроки «Голден Стэйт» потерпели поражение в пятой встрече с «Тимбервулвз» (110:121) и вылетели из плей-офф, уступив 1-4.
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