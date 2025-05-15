Букмекер назвал команды-фавориты на подписание Янниса Адетокунбо

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американская букмекерская компания Bovada предположила, выведя свои котировки, какие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) являются фаворитами в борьбе за звёздного греческого форварда Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

Команды-фавориты на обмен Янниса Адетокубо по мнению букмекера:

1. «Хьюстон Рокетс» +200

2. «Сан-Антонио Спёрс» +300

3. «Бруклин Нетс» +550

4. «Торонто Рэпторс» +550

5. «Майами Хит» +900

6. «Оклахома-Сити Тандер» +900

7. «Кливленд Кавальерс» +1000

8. «Даллас Маверикс» +1000

9. «Нью-Орлеан Пеликанс» +1000

10. «Нью-Йорк Никс» +1400

11. «Орландо Мэджик» +1400

12. «Чикаго Буллз» +1800

13. «Детройт Пистонс» +1800

14. «Лос-Анджелес Лейкерс» +2500.