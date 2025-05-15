Стало известно, с какими клубами НБА Егор Дёмин провёл собеседования

Западное издание Deseret News назвало команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), с которыми 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин провёл собеседования.

В статье говорится, что Дёмин встретился с представителями следующих коллективов североамериканской лиги: «Атланта Хоукс» (13-й номер на драфте-2025), «Сакраменто Кингз» (42-й пик), «Вашингтон Уизардс» (шестой пик), «Бруклин Нетс» (восьмой пик) и «Оклахома-Сити Тандер» (15-й пик). Также уточняется, что в течение этой недели он проведёт ещё ряд встреч с другими клубами и примет участие в персональных просмотрах на базах команд.

Ранее различные издания спрогнозировали возможные позиции Егор на драфте 2025 года, разместив его с 10-го по 18-й пик.