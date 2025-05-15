Леброн Джеймс рассказал, как хочет повлиять на молодых баскетболистов

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, как хочет влиять на молодых баскетболистов.

«И я надеюсь, что многие из молодых игроков поймут из наших бесед, наблюдая за моей игрой, что не обязательно быть лучшим бомбардиром в команде или тем парнем, который всё время держит мяч в руках, чтобы добиться успеха.

Вы можете стать ключевым парнем в составе с самого начала, а затем развить в себе установку на рост. Это нормально, когда вы по-прежнему способны оказывать влияние на высоком уровне и со временем менять свою игру.… Просто у меня такое мышление, что я готов делать всё что угодно. Готов расти и терпеть неудобства, чтобы по-прежнему быть успешным и востребованным в команде», — приводит слова Леброна издание USA TODAY.