Егор Дёмин прокомментировал возможность играть за «Вашингтон» в НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал возможность играть за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс».

«У них есть качественные игроки, которые могут реализовывать броски на хорошем уровне, так что для меня это довольно хорошая среда, чтобы быть самим собой, творить и быть распасовщиком», — приводит слова Дёмина журналист Биджан Тодд в социальной сети Х (ранее Twitter).

Столичный коллектив на драфте 2025 года обладает правом выбора под шестым номером.

Ранее издание Deseret News назвало коллективы североамериканской лиги, с которыми российский 19-летний баскетболист провёл собеседования.