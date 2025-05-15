«Голова прояснилась». Легенда НБА Аренас рассказал об аварии, в которую попал его сын

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас рассказал об аварии своего сына — 18-летнего Элайджи Аренаса, в которую тот попал в 20-х числах апреля и был введён в искусственную кому.

«Если коротко, машина сломалась прямо на ходу — руль не слушался, и он влетел в дерево. А как только ему в больнице препараты вывели и голова прояснилась — чувство юмора, конечно, сразу ожило», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста All The Smoke.

Элайджа — перспективный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника. Ожидается, что он выставит свою кандидатуру на драфт в 2026 году.