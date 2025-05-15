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Опубликована сумма штрафов и дисквалификаций Дрэймонда Грина за время его игры в НБА

Опубликована сумма штрафов и дисквалификаций Дрэймонда Грина за время его игры в НБА
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», потерял более $ 4 млн из-за штрафов и дисквалификаций в североамериканской лиге, сообщило издание Basket News.

За время своей карьеры, которая началось в сезоне-2012/2013, четырёхкратный чемпион получил штрафов на сумму в $ 992 тыс., а из-за дисквалификаций потерял $ 3,2 млн.

В ночь на 15 мая стало известно, что руководство североамериканской лиги оштрафовало Дрэймонда на $ 50 тыс. за неуместный комментарий в адрес арбитров, ставящий под сомнение их честность.

Также в четверг «Уорриорз» закончили своё выступление в сезоне-2024/2025, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 97:102 и в итоге вылетев во втором раунде плей-офф — 1-4.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза
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