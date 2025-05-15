Опубликована сумма штрафов и дисквалификаций Дрэймонда Грина за время его игры в НБА

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», потерял более $ 4 млн из-за штрафов и дисквалификаций в североамериканской лиге, сообщило издание Basket News.

За время своей карьеры, которая началось в сезоне-2012/2013, четырёхкратный чемпион получил штрафов на сумму в $ 992 тыс., а из-за дисквалификаций потерял $ 3,2 млн.

В ночь на 15 мая стало известно, что руководство североамериканской лиги оштрафовало Дрэймонда на $ 50 тыс. за неуместный комментарий в адрес арбитров, ставящий под сомнение их честность.

Также в четверг «Уорриорз» закончили своё выступление в сезоне-2024/2025, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 97:102 и в итоге вылетев во втором раунде плей-офф — 1-4.