Егор Дёмин назвал место, в котором хочет жить после завершения карьеры баскетболиста

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, высказался о том, что мечтает после завершения карьеры жить в Юте. Университет Бригама Янга, за который играл Дёмин в сезоне-2024/2025 в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), располагается в Юте.

«Я люблю Юту. Я представляю себя, когда завершу свою баскетбольную карьеру, вернусь в Юту, куплю дом где-нибудь в горах, рядом с Трэвисом Хансеном (экс-игрок НБА и Единой лиги с российским гражданством; играл за «Атланту Хоукс», «Динамо» Москва и «Химки». — Прим. «Чемпионата»). Я представляю себя живущим там после завершения карьеры», — приводит слова Егора издание Deseret News.