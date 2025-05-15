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Егор Дёмин назвал место, в котором хочет жить после завершения карьеры баскетболиста

Егор Дёмин назвал место, в котором хочет жить после завершения карьеры баскетболиста
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, высказался о том, что мечтает после завершения карьеры жить в Юте. Университет Бригама Янга, за который играл Дёмин в сезоне-2024/2025 в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), располагается в Юте.

«Я люблю Юту. Я представляю себя, когда завершу свою баскетбольную карьеру, вернусь в Юту, куплю дом где-нибудь в горах, рядом с Трэвисом Хансеном (экс-игрок НБА и Единой лиги с российским гражданством; играл за «Атланту Хоукс», «Динамо» Москва и «Химки». — Прим. «Чемпионата»). Я представляю себя живущим там после завершения карьеры», — приводит слова Егора издание Deseret News.

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