Гомельский объяснил, что позволило «Оклахоме» победить в пятом матче с «Денвером»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, что помогло команде НБА «Оклахоме-Сити Тандер» одержать победу в пятом матче второго раунда плей-офф в сезоне-2024/2025 с «Денвер Наггетс» (112:105).

«Я обратил внимание на то, что защита у «Оклахомы» была не такая, как в предыдущих матчах серии. Не было двойной опеки Йокича в те моменты, когда он получает мяч. Зато остальных игроков «Денвера» держали.

Таким образом Йокичу «развязали руки», но лишили его поддержки партнёров, оставив ему только одну опцию — атаковать самому. Йокичу не кому было отдать пас. Его пять ассистов за матч являются подтверждением этой защитной тактики», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

По итогам пятого матча у Йокича 44 очка, 15 подборов, пять передач и два перехвата при двух потерях. Счёт в серии 3-2 в пользу «Тандер»