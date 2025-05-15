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Гомельский объяснил, что позволило «Оклахоме» победить в пятом матче с «Денвером»

Гомельский объяснил, что позволило «Оклахоме» победить в пятом матче с «Денвером»
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, что помогло команде НБА «Оклахоме-Сити Тандер» одержать победу в пятом матче второго раунда плей-офф в сезоне-2024/2025 с «Денвер Наггетс» (112:105).

«Я обратил внимание на то, что защита у «Оклахомы» была не такая, как в предыдущих матчах серии. Не было двойной опеки Йокича в те моменты, когда он получает мяч. Зато остальных игроков «Денвера» держали.

Таким образом Йокичу «развязали руки», но лишили его поддержки партнёров, оставив ему только одну опцию — атаковать самому. Йокичу не кому было отдать пас. Его пять ассистов за матч являются подтверждением этой защитной тактики», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

По итогам пятого матча у Йокича 44 очка, 15 подборов, пять передач и два перехвата при двух потерях. Счёт в серии 3-2 в пользу «Тандер»

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 18, Хартенштайн - 15, Холмгрен - 14, Карузо - 13, Дорт - 12, Уоллес - 4, Уиггинс - 3, Уильямс - 2, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 44, Маррей - 28, Гордон - 13, Браун - 8, Уэстбрук - 4, Строутер - 3, Уотсон - 3, Портер - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
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