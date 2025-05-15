«Уралмаш» покинул второй игрок за сутки

30-летний российский профессиональный баскетболист Илья Попов, играющий на позиции центрового, покинул состав команды «Уралмаш», о чём сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Баскетболист присоединился к коллективу Единой лиги ВТБ по ходу сезона-2024/2025 и помог завоевать Кубок России, победив в финале «Пари Нижний Новгород» со счётом 78:59.

В 2025 году Илья стал участников Матча звёзд Единой лиги, а в 2022 году попал в символическую пятёрку Кубка России.

13 апреля в игре с «Локомотивом-Кубань» в регулярном чемпионате Попов установил личный рекорд по результативности (26 очков) и стал 10-м игроком Единой лиги и первым россиянином, реализовавшим 10 и более бросков без промаха.