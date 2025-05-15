Леброн Джеймс: в школе я мог бы набирать по 50 очков за игру, но речь шла о партнёрах

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» высказался о своём развитии как игрока.

«Я просто остаюсь верен тому, что привело меня к этому моменту. Я знал, что в детстве меня правильно учили игре, потому что мы побеждали. И это действительно сработало. Когда я попал в НБА, я был трёхкратным чемпионом штата в старших классах. Я думал, что это то, что делают все игроки НБА. Если вы один из лучших баскетболистов в мире или вы один из лучших в своей школьной команде, вы должны быть в состоянии выиграть чемпионат штата.

И я попал в НБА, и там было много парней, которые никогда не выигрывали чемпионат штата, которые никогда не выигрывали национальные финалы AAU, которые никогда не побеждали. И я подумал: «Боже мой, меня абсолютно правильно научили играть!»

Мы все преуспели и получили от этого удовольствие, ведь возможность правильно заниматься баскетболом доставляла нам огромное счастье. В старших классах я никогда не набирал в среднем больше 30 очков. Думаю, что мой самый высокий средний показатель был где-то 27-28, если не ошибаюсь.

Но я мог бы набирать в среднем по 50 очков за игру, если бы захотел, наверное, в младших и старших классах. Но дело было не в этом. Речь шла о том, как я могу максимально использовать своих товарищей по команде? Как я могу выжать максимум из своих товарищей по команде, чтобы все мы были успешны?» — приводит слова Джеймса Sporting News.