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«Не можете воевать тремя стариками с Западом». Баркли — о вылете «Уорриорз» из плей-офф

«Не можете воевать тремя стариками с Западом». Баркли — о вылете «Уорриорз» из плей-офф
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался о команде «Голден Стэйт Уорриорз» после поражения в пятом матче второго раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом 110:121 и вылета из плей-офф (1-4).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Эдвардс - 22, Гобер - 17, Конли - 16, Макдэниелс - 14, Дивинченцо - 13, Рид - 8, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 28, Куминга - 26, Батлер - 17, Муди - 12, Грин - 10, Хилд - 8, Пост - 3, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II, Луни, Ки, Карри, Нокс

«Интересен [Джонатан] Куминга… Он либо играет, либо нет. Но теперь им предстоит принять решение… Вы не можете воевать с тремя стариками против Запада», — приводит слова Баркли издание Clutch Points.

Ранее опубликовали полную сумму штрафов и дисквалификаций форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина за время его игры в НБА.

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