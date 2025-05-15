«Не можете воевать тремя стариками с Западом». Баркли — о вылете «Уорриорз» из плей-офф

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался о команде «Голден Стэйт Уорриорз» после поражения в пятом матче второго раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом 110:121 и вылета из плей-офф (1-4).

«Интересен [Джонатан] Куминга… Он либо играет, либо нет. Но теперь им предстоит принять решение… Вы не можете воевать с тремя стариками против Запада», — приводит слова Баркли издание Clutch Points.

Ранее опубликовали полную сумму штрафов и дисквалификаций форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина за время его игры в НБА.