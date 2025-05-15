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Егор Дёмин рассказал о влиянии тренера Кевина Янга на свою подготовку к НБА

Егор Дёмин рассказал о влиянии тренера Кевина Янга на свою подготовку к НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, оценил работу с тренером Кевином Янгом, под руководством которого он выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Бригама Янга.

«Кевин подготовил меня к этому моменту лучше, чем кто-либо мог себе представить. Больше, чем я ожидал. Очевидно, я не недооценивал его, а ожидал, что он научит меня, и был готов учиться как можно большему и быть как губка, впитывающая знания. Но, да, я так много получил от него», — приводит слова Дёмина издание Deseret Nеws.

Ранее Егор назвал место, в котором хотел бы жить после завершения карьеры игрока.

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