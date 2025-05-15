«Зенит» после поражения от «Локомотива-Кубань» впервые в сезоне подал протест на судейство

Баскетбольный клуб «Зенит» подал протест на судейство после четвёртого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Локомотивом-Кубань», закончившегося поражением санкт-петербуржцев со счётом (88:96 ОТ), сообщили в «Матч ТВ».

Примечательно, что победители регулярного сезона-2024/2025 впервые подали протест в этом розыгрыше на предвзятое судейство.

После четырёх игр в полуфинальной серии счёт 2-2. Лучшим игроком последнего матча стал американский разыгрывающий защитник Антониус Кливленд, набравший по итогам встречи 25 очков, совершивший семь подборов и отдавший четыре результативные передачи.