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«Зенит» после поражения от «Локомотива-Кубань» впервые в сезоне подал протест на судейство

«Зенит» после поражения от «Локомотива-Кубань» впервые в сезоне подал протест на судейство
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Баскетбольный клуб «Зенит» подал протест на судейство после четвёртого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Локомотивом-Кубань», закончившегося поражением санкт-петербуржцев со счётом (88:96 ОТ), сообщили в «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 88
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 24, Макколл - 14, Уэйли - 12, Дженкинс - 8, Мартюк - 4, Квитковских - 4, Елатонцев - 3, Узинский - 2, Ведищев, Темиров, Емченко
Зенит: Хантер - 15, Фрейзер - 12, Швед - 12, Уайт - 10, Карасёв - 9, Жбанов - 8, Бэйкон - 8, Пойтресс - 7, Воронцевич - 5, Щербенев - 2, Захаров, Рыжов

Примечательно, что победители регулярного сезона-2024/2025 впервые подали протест в этом розыгрыше на предвзятое судейство.

После четырёх игр в полуфинальной серии счёт 2-2. Лучшим игроком последнего матча стал американский разыгрывающий защитник Антониус Кливленд, набравший по итогам встречи 25 очков, совершивший семь подборов и отдавший четыре результативные передачи.

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