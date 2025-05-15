Энтони Эдвардс повторил достижения Кевина Дюранта и Леброна Джеймса в плей-офф НБА
Поделиться
23-летний американский баскетболист Энтони Эдвардс, представляющий коллектив «Миннесота Тимбервулвз», после победы в пятом матче второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (121:110) повторил достижения 40-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса и двукратного обладателя титула Кевина Дюранта из «Финикс Санз» в постсезонном розыгрыше лиги.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Эдвардс - 22, Гобер - 17, Конли - 16, Макдэниелс - 14, Дивинченцо - 13, Рид - 8, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 28, Куминга - 26, Батлер - 17, Муди - 12, Грин - 10, Хилд - 8, Пост - 3, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II, Луни, Ки, Карри, Нокс
Эдвардс стал третьим игроком в плей-офф, который набрал 1000+ очков до достижения 24-летнего возраста и менее, чем за 40 игр. Примечательно, что и Джеймс, и Дюрант, и Эдвардс сделали это в своём 37-м матче в постсезонном турнире, сообщил аккаунт CrazyStats в социально сети Х (ранее Twitter).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2025
-
16:35
-
15:57
-
15:17
-
14:59
-
14:34
-
13:44«Уралмаш» покинул второй игрок за сутки Официально
-
13:23
-
12:56
-
12:40
-
11:49
-
11:20
-
10:55
-
10:27
-
09:55
-
09:22
-
08:30
-
08:27
-
08:15
-
07:27
-
07:20
-
06:42
-
06:31
-
06:24
-
06:17
-
05:54
-
04:48
-
00:50
-
00:33
- 14 мая 2025
-
23:15
-
23:06
-
22:48
-
22:34
-
22:28
-
22:13
-
22:06