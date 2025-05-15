Энтони Эдвардс повторил достижения Кевина Дюранта и Леброна Джеймса в плей-офф НБА

23-летний американский баскетболист Энтони Эдвардс, представляющий коллектив «Миннесота Тимбервулвз», после победы в пятом матче второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (121:110) повторил достижения 40-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса и двукратного обладателя титула Кевина Дюранта из «Финикс Санз» в постсезонном розыгрыше лиги.

Эдвардс стал третьим игроком в плей-офф, который набрал 1000+ очков до достижения 24-летнего возраста и менее, чем за 40 игр. Примечательно, что и Джеймс, и Дюрант, и Эдвардс сделали это в своём 37-м матче в постсезонном турнире, сообщил аккаунт CrazyStats в социально сети Х (ранее Twitter).