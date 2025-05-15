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Энтони Эдвардс повторил достижения Кевина Дюранта и Леброна Джеймса в плей-офф НБА

Энтони Эдвардс повторил достижения Кевина Дюранта и Леброна Джеймса в плей-офф НБА
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23-летний американский баскетболист Энтони Эдвардс, представляющий коллектив «Миннесота Тимбервулвз», после победы в пятом матче второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (121:110) повторил достижения 40-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса и двукратного обладателя титула Кевина Дюранта из «Финикс Санз» в постсезонном розыгрыше лиги.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Эдвардс - 22, Гобер - 17, Конли - 16, Макдэниелс - 14, Дивинченцо - 13, Рид - 8, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 28, Куминга - 26, Батлер - 17, Муди - 12, Грин - 10, Хилд - 8, Пост - 3, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II, Луни, Ки, Карри, Нокс

Эдвардс стал третьим игроком в плей-офф, который набрал 1000+ очков до достижения 24-летнего возраста и менее, чем за 40 игр. Примечательно, что и Джеймс, и Дюрант, и Эдвардс сделали это в своём 37-м матче в постсезонном турнире, сообщил аккаунт CrazyStats в социально сети Х (ранее Twitter).

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