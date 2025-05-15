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«Ну и клоун». Кевин Дюрант отреагировал на астрологический прогноз про «Финикс»

«Ну и клоун». Кевин Дюрант отреагировал на астрологический прогноз про «Финикс»
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Аккаунт The Zodiac в интервью обозревателю Эрику Руби GM поделился мнением о выступлении клуба НБА «Финикс Санз» в нынешнем сезоне. Команда не вышла в плей-офф, заняв 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Крис Пол — Телец. Девин Букер — Скорпион. Просто хочу, чтобы вы знали – водные и земные знаки, как правило, понимают друг друга. Просто говорят на одном языке в энергетическом смысле. Это не значит, что они будут ненавидеть или любить друг друга. Просто они понимают друг друга. Кевин Дюрант – Весы. Воздушный знак. Он обладает большим влиянием. Он не будет просто так сидеть на скамейке», — сказал Руби.

«У нас тут астролог рассказывает о нашей раздевалке, и, что ещё безумнее, этот человек верит. Ну и клоун», — отреагировал лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант на своей странице в социальных сетях.

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