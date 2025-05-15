Халибёртон рассказал о диалоге с Леброном после победы «Индианы» в плей-офф с «Кливлендом»

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон признался, что переписывался с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после победы своей команды во втором раунде плей-офф НБА. Напомним, «Индиана» встречалась с бывшим клубом Леброна «Кливленд Кавальерс» и выиграла серию со счётом 4-1.

«Мы переписывались с Леброном вчера вечером. Благодаря олимпийскому опыту у меня сложились отличные отношения, и это действительно здорово. Но мы ещё не закончили, и многое ещё предстоит сделать», — сказал Халибёртон в эфире The Pat McAfee Show.

Вместе с Леброном Тайриз выступал на Олимпиаде в Париже в составе сборной США.

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