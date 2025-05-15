«Астана» сделала заявление о пропуске следующего сезона Единой лиги

Баскетбольный клуб «Астана» сообщил о приостановлении участия в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне. Пресс-служба команды отметила, что решение принималось в рамках переговоров с руководством лиги.

«Причина данного шага — недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня», — говорится в сообщении «Астаны».

В казахстанском клубе подчеркнули, что это временный шаг, необходимый для внутренней трансформации, пересмотра финансовой модели и формирования устойчивой базы для возвращения в турнир. В «Астане» также добавили, что заинтересованы в возвращении в Единую лигу в ближайшем будущем.

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