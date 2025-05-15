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«Это очевидно». Егор Дёмин отреагировал на своё сравнение со звездой НБА

«Это очевидно». Егор Дёмин отреагировал на своё сравнение со звездой НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин высказался о сравнении себя с разыгрывающим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем.

«Конечно, это довольно очевидно – крупный защитник, видение площадки — но, очевидно также, Лука — это Лука, а Егор — это Егор, в хорошем смысле. Я не пытаюсь быть похожим на кого-то другого. Я просто пытаюсь брать что-то от разных игроков, чтобы построить свой собственный образ того, каким я вижу себя в будущем», — приводит слова Дёмина издание Deseret Nеws.

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

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