Появилось новое видео участия Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА — 2025

Появилось видео участия российского баскетболиста Егора Дёмина в драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Спортсмен продемонстрировал высоту своего прыжка, а также поучаствовал в бросковых упражнениях.

Упражнения Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА — 2025:

Напомним, драфт-комбайн НБА – 2025 проходит в период с 11 по 18 мая в Чикаго (США). Цель мероприятия заключается в том, чтобы дать возможность командам НБА ближе познакомиться с новичками, которые выставили свои кандидатуры на драфт.

Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.