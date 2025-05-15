«Какое-то безумие». Американец Джон Браун ответил, чем был поражён в России после приезда

Бывший игрок УНИКСа Джон Браун поделился впечатлениями от выступления в Российской Федерации. В настоящий момент американец представляет сербский клуб «Црвена Звезда».

«Братан, вот что я скажу. В первый день я проснулся, и солнце уже светило. Я решил, что опаздываю на тренировку, но проявил такую глупость, что даже не посмотрел в телефон. Я просто встал и вышел. Подъезжаю к спортзалу. Никого. Наконец я смотрю в телефон. 5:30 утра. Я думал, что должно быть 10:30. Это было какое-то безумие. Самый безумный опыт, который у меня был», — сказал Браун на канале EURO INSIDERS в YouTube.

Браун выступал за УНИКС с 2020 по 2022 год.

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