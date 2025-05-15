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ФИБА намерена взаимодействовать с NCAA для контроля перехода молодых игроков

ФИБА намерена взаимодействовать с NCAA для контроля перехода молодых игроков
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Центральный совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) объявил о намерениях взаимодействовать с Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA) по вопросу отъезда игроков. Поводом для этого шага стало увеличившееся число перехода молодых баскетболистов в NCAA.

«Было принято решение официально обратиться в NCAA с тем, чтобы рассматривать переходы игроков из-за пределов США в колледжи NCAA таким же образом, как и международные трасферы между клубами под эгидой ФИБА, с использованием разрешительного письма», – говорится в заявлении организации.

Предлагается, что подобная мера позволит европейским командам блокировать отъезд игроков в NCAA.

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