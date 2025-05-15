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ФИБА продлила отстранение России до августа 2025 года

ФИБА продлила отстранение России до августа 2025 года
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Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлил отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд от соревнований под эгидой организации. Об этом информирует пресс-служба ФИБА.

«Статус России и Беларуси был продлён до следующего заседания Исполнительного комитета ФИБА, которое состоится в августе 2025 года», — говорится в сообщении организации.

Напомним, национальные команды России и Беларуси не принимают участия в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд из этих двух стран.

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