Ларса Пиппен назвала игрока НБА, свидания с которым были ошибкой

Ларса Пиппен, бывшая жена шестикратного чемпиона НБА Скотти Пиппена, призналась, что её краткосрочный роман с атакующим защитником Маликом Бизли был ошибкой. Пара встречалась в конце 2020 года.

«Это было ошибкой. Мой мозг ещё не отошёл от ковида. Я его тогда как раз перенесла. Я буквально застряла в своём доме, никуда не выходила», — приводит слова Ларсы TMZ со ссылкой на её выступление в The Jason Lee Show.

В настоящий момент Ларса встречается с экс-баскетболистом Джеффом Коби.

Не так давно бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас предостерёг сына Бронни Джеймса, сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, от свиданий с Ларсой.

Скотти Пиппен затроллил арбитра и спрятал мяч во время игры: