Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ларса Пиппен назвала игрока НБА, свидания с которым были ошибкой

Ларса Пиппен назвала игрока НБА, свидания с которым были ошибкой
Комментарии

Ларса Пиппен, бывшая жена шестикратного чемпиона НБА Скотти Пиппена, призналась, что её краткосрочный роман с атакующим защитником Маликом Бизли был ошибкой. Пара встречалась в конце 2020 года.

«Это было ошибкой. Мой мозг ещё не отошёл от ковида. Я его тогда как раз перенесла. Я буквально застряла в своём доме, никуда не выходила», — приводит слова Ларсы TMZ со ссылкой на её выступление в The Jason Lee Show.

В настоящий момент Ларса встречается с экс-баскетболистом Джеффом Коби.

Не так давно бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас предостерёг сына Бронни Джеймса, сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, от свиданий с Ларсой.

Материалы по теме
«Отстань от него!» Бронни может попасть в руки женщины-хищницы? Леброна уже предостерегли
«Отстань от него!» Бронни может попасть в руки женщины-хищницы? Леброна уже предостерегли

Скотти Пиппен затроллил арбитра и спрятал мяч во время игры:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android