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Авторитетный драфт-аналитик озвучил свой вердикт по Егору Дёмину

Авторитетный драфт-аналитик озвучил свой вердикт по Егору Дёмину
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Известный журналист и драфт-аналитик Джонатан Гивони поделился впечатлениями от выступления 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА. Мероприятие проходит в Чикаго с 11 по 18 мая.

«Отличная неделя для защитника BYU Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА. Ростом оказался больше, чем ожидалось, и продемонстрировал свой бросок. Команды НБА уделят ему пристальное внимание», — написал Гивони на своей странице в социальных сетях.

Цель драфт-комбайна заключается в том, чтобы дать возможность командам НБА ближе познакомиться с новичками, которые выставили свои кандидатуры на драфт. На мероприятии игроки проходит различные упражнения, тесты и собеседования.

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