«Просто безумие». Американец Маркус Кин отреагировал на слова соотечественника о России

Американский разыгрывающий казанского УНИКСа Маркус Кин прокомментировал высказывание соотечественника Джона Брауна об опыте в Российской Федерации. В период с 2020 по 2022 год Браун также выступал за казанский УНИКС. Недавно Джон рассказал, что первое время в России был поражён тем, как рано восходит солнце.

«Бро, я клянусь. Просто безумие видеть солнечный свет в четыре утра каждый день», — написал Кин на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению скриншот с выступления Брауна в подкасте.

Напомним, УНИКС в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ нынешнего сезона встречался с ЦСКА и уступил армейцам в четырёх матчах.

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