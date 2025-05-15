Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Просто безумие». Американец Маркус Кин отреагировал на слова соотечественника о России

«Просто безумие». Американец Маркус Кин отреагировал на слова соотечественника о России
Комментарии

Американский разыгрывающий казанского УНИКСа Маркус Кин прокомментировал высказывание соотечественника Джона Брауна об опыте в Российской Федерации. В период с 2020 по 2022 год Браун также выступал за казанский УНИКС. Недавно Джон рассказал, что первое время в России был поражён тем, как рано восходит солнце.

«Бро, я клянусь. Просто безумие видеть солнечный свет в четыре утра каждый день», — написал Кин на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению скриншот с выступления Брауна в подкасте.

Напомним, УНИКС в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ нынешнего сезона встречался с ЦСКА и уступил армейцам в четырёх матчах.

Материалы по теме
«Какое-то безумие». Американец Джон Браун ответил, чем был поражён в России после приезда

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android