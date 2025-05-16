Эксперт ответил, кто может перейти в «Даллас» и стать лучше Луки Дончича

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс высказал мнение, что 18-летний игрок Купер Флэгг, которого, как ожидается, «Даллас Маверикс» выберет на драфте НБА 2025 года, подойдёт клубу больше, чем разыгрывающий Лука Дончич.

«Купер Флэгг будет более надёжным. Безжалостно играет на блоке. Гораздо эффективнее. Лучше реализует «трёшки» и штрафные броски. Может набрать 40 очков за меньшее количество бросков. Не дива. Более обучаемый/управляемый. Всегда будет в отличной форме», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Маверикс» получили право выбора под первым номером на драфте НБА 2025 года. Дончич перешёл из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена в феврале этого года.

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Купер Флэгг показал невероятную выносливость на тренировке: