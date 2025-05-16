Анастасия Косу отреагировала на официальное включение в состав клуба женской НБА

20-летняя российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу официально вошла в окончательный состав клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс» на предстоящий регулярный чемпионат.

Анастасия Косу — официально в ростере «Миннесоты Линкс» Фото: Пресс-служба «Миннесоты Линкс»

«Всем привет, это Ола Косу. Я официально в команде «Миннесота Линкс» и впереди мой первый выездной тур. Скоро мы сыграем против «Далласа» и «Лос-Анджелеса». Всё очень волнительно и интересно. Оставайтесь на связи», — приводит слова Косу телеграм-канал «В мечтах о слэмданке».

Отметим, что матч «Миннесоты» с «Даллас Уингз» пройдёт в ночь на 17 мая, начало — в 2:30 мск. Затем «Линкс» встретятся с «Лос-Анджелес Спаркс» в ночь на понедельник, старт игры — в 1:00 мск. Косу была выбрана на минувшем драфте WNBA под общим 15-м номером.

Анастасия Косу исполнила победный танец с «Миннесотой»: