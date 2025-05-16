Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» перевести серию плей-офф НБА с «Оклахомой» в седьмой матч

В ночь с 15 на 16 мая мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу с результатом 113:104 и сравняли счёт в серии — 3-3 (121:119, 106:149, 113:104 OT, 87:92, 105:112, 119:107).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 32 очка, три подбора и шесть ассистов. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл, записав в свой актив 29 очков и 14 подборов, а также восемь результативных передач.

Решающая седьмая игра серии пройдёт в Оклахома-Сити в ночь с 17 на 18 мая мск.