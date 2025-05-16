Результаты игрового дня плей-офф НБА 16 мая

В ночь с 15 на 16 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 16 мая

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:107 (счёт в серии 3-3).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 32 очка, три подбора и шесть ассистов.

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