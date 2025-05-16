Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований состоится одна встреча между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 16 мая:

19:00 мск — «Зенит» – «Локомотив-Кубань».

Напомним, после четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

Ранее в финал уже вышел московский ЦСКА. В полуфинале армейцы встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0.

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