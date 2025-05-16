«Ему надоело играть». Чемпион НБА оценил будущее Леброна Джеймса в лиге

Бывший разыгрывающий и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг предположил, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить профессиональную карьеру.

«Он вроде как даёт понять, что ему надоело играть. Бросает фразы типа: «Передаю дело молодым», — заявил Тиг в рамках подкаста Club 520.

Напомним, «Лейкерс» вылетели после первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4. Джеймс в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передачи.

Леброн сильно хромает после серии плей-офф с «Миннесотой»: