«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть

В пятницу, 16 мая, состоится пятый матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая будет доступна по ссылке ниже и начнётся в 19:00 мск.

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko, а также на сайте Единой лиги.

Напомним, после четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2. В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

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