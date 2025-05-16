«Показали, что у нас есть характер». Ведищев — перед пятым матчем «Локо» с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением насчёт пятой встречи полуфинальной серии с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги ВТБ. На данный момент счёт в серии равный (2-2). Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 16 мая в 19:00 мск.

«Нас ждёт один из самых важных матчей в полуфинальной серии. Не думаю, что у нас с соперником остались какие-то сюрпризы друг для друга.

Мы уже показали, что у нас есть характер и качество для победы в серии. Теперь важно быть спокойными и терпеливыми, не идти на форсирование ситуаций, не поддаваться на провокации, играть умно. Нам нужно хорошо начать матч, а в решающие минуты оставаться сфокусированными на себе и адекватно оценивать соперника.

Настраиваю команду на победу», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».