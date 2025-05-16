Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Показали, что у нас есть характер». Ведищев — перед пятым матчем «Локо» с «Зенитом»

«Показали, что у нас есть характер». Ведищев — перед пятым матчем «Локо» с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением насчёт пятой встречи полуфинальной серии с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги ВТБ. На данный момент счёт в серии равный (2-2). Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 16 мая в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт один из самых важных матчей в полуфинальной серии. Не думаю, что у нас с соперником остались какие-то сюрпризы друг для друга.

Мы уже показали, что у нас есть характер и качество для победы в серии. Теперь важно быть спокойными и терпеливыми, не идти на форсирование ситуаций, не поддаваться на провокации, играть умно. Нам нужно хорошо начать матч, а в решающие минуты оставаться сфокусированными на себе и адекватно оценивать соперника.

Настраиваю команду на победу», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Сейчас читают:
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — это точно будет интересно! Полуфинал Единой лиги. LIVE
Live
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — это точно будет интересно! Полуфинал Единой лиги. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android