Центровой «Локо» Елатонцев — о серии с «Зенитом»: мы сделали выводы

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

«Нам нужно задать правильный тон с самых первых секунд: выйти заряженными, агрессивными и готовыми к борьбе. В предыдущих домашних матчах мы показали, на что способны, и это ещё больше подстёгивает нас продолжать в том же духе. Очень важна будет защита — мы сделали определённые выводы и приложим максимум усилий, чтобы реализовать на паркете то, что хотим. Напряжение и уровень контакта растут с каждым матчем, и наша игра будет им соответствовать», — приводит слова Елатонцева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Отметим, что Елатонцев перед началом четвёртого матча получил награду лучшему молодому игроку Единой лиги. На данный момент счёт в серии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» равный (2-2). Следующий матч состоится сегодня, 16 мая, в 19:00 мск. За самым интересным следите в нашем LIVE.