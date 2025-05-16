Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Локо» Елатонцев — о серии с «Зенитом»: мы сделали выводы

Центровой «Локо» Елатонцев — о серии с «Зенитом»: мы сделали выводы
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

«Нам нужно задать правильный тон с самых первых секунд: выйти заряженными, агрессивными и готовыми к борьбе. В предыдущих домашних матчах мы показали, на что способны, и это ещё больше подстёгивает нас продолжать в том же духе. Очень важна будет защита — мы сделали определённые выводы и приложим максимум усилий, чтобы реализовать на паркете то, что хотим. Напряжение и уровень контакта растут с каждым матчем, и наша игра будет им соответствовать», — приводит слова Елатонцева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Отметим, что Елатонцев перед началом четвёртого матча получил награду лучшему молодому игроку Единой лиги. На данный момент счёт в серии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» равный (2-2). Следующий матч состоится сегодня, 16 мая, в 19:00 мск. За самым интересным следите в нашем LIVE.

Сейчас читают:
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — это точно будет интересно! Полуфинал Единой лиги. LIVE
Live
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — это точно будет интересно! Полуфинал Единой лиги. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android