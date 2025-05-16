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Многие участники конгресса ФИБА заявили о желании возвращения сборных России — источник

Многие участники конгресса ФИБА заявили о желании возвращения сборных России — источник
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Многие представители национальных федераций, которые принимают участие в конгрессе Международной федерации баскетбола (ФИБА), выразили надежду на скорейшее возвращение сборных России на международную арену. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко также присутствует на мероприятии. Конгресс проходит с 16 по 17 мая.

«Андрей Кириленко был встречен максимально тепло всеми участниками конгресса. Многие представители национальных федераций выразили пожелания о скорейшем возвращении российских команд на международные турниры. Некоторые федерации высказали желание о проведении товарищеских матчей», — приводит заявление источника в ФИБА ТАСС.

Ранее стало известно, что ФИБА продлила отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд от соревнований под эгидой организации до августа этого года.

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